الموت أو الطرد.. متطرفون يهود يعتدون على عشرات المركبات فى قرية كفر قاسم

جدة - نرمين السيد - وبحسب شهود عيان من كفر قاسم، فإن مجموعة من المتطرفين قامت بالاعتداء على سيارات خصوصية لمواطنين من سكان المدينة وقاموا بثقب إطاراتها، وخطوا شعارات عنصرية منها "الموت أو الطرد" باللغة العبرية ووسم "نجمة داود" على بعض السيارات.

وعقب ذلك، استدعيت الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق فى ملابسات الاعتداء العنصرى، حيث قالت الشرطة الإسرائيلية فى بيانها لوسائل الإعلام إنها تلقت بلاغا عن إعطاب إطارات عشرات السيارات فى كفر قاسم وخط عبارات عنصرية "الطرد أو القتل"، وكذلك رسم نجمة داود على هياكل بعض السيارات.