متطرفون إسرائيليون يستهدفون مركبات الفلسطينيين بكفر قاسم

أعطب متطرفون إسرائيليون من عصابة “تدفيع الثمن”، إطارات مركبات خاصة وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب في مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الخميس.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المتطرفين قامت بالاعتداء على سيارات لسكان فلسطينيين وثقبوا إطاراتها، وخطوا شعارات عنصرية منها “الموت أو الطرد” باللغة العبرية ووسم “نجمة داود” على بعض المركبات.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يعتدي فيها متطرفون على مدينة كفر قاسم، فقد أقدم مستوطنون من عصابة “تدفيع الثمن” في يوليو 2019، على تخريب إطارات مركبات وشاحنات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في المدينة.

كما أقدم متطرفون في ديسمبر 2018 على كتابة عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب ومنها “تدفيع الثمن” و”انتقام” ووسم “نجمة داود” على محال تجارية وجدران منازل وإعطاب إطارات 32 مركبة خصوصية في الحي الشرقي المتاخم لبلدة رأس العين.

كما نفذت عصابات “تدفيع الثمن” اعتداءات عنصرية في العديد من البلدات الفلسطينية بأراضي سكان 48، واستهدفت العصابات أيضا الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية.