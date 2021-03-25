القوات الروسية تنقل مساعدات إنسانية إلى قره باغ

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات حفظ السلام نقلت معدات ومستلزمات طبية، جمعتها منظمات خيرية روسية، إضافة إلى الكتب لإحدى المدارس المحلية. يذكر أن قوات حفظ السلام الروسية تم نشرها فى الإقليم بموجب الاتفاق على إنهاء القتال فى المنطقة، الذى وقع عليه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرمنى نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجانى إلهام علييف فى 9 نوفمبر الماضي.

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