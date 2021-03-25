هيئة السجون الروسية: حالة المعارض نافالنى الصحية مستقرة

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة السجون الروسية، إن الحالة الصحية للمعارض البارز أليكسى نافالنى مستقرة ومقبولة، وذلك بعد أن أثار حلفاؤه مخاوف بشأن صحته.



جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة السجون الروسية، إن الحالة الصحية للمعارض البارز أليكسى نافالنى مستقرة ومقبولة، وذلك بعد أن أثار حلفاؤه مخاوف بشأن صحته. وقال حلفاء لنافالنى أمس الأربعاء، إنهم يشعرون بالقلق من تدهور حالته الصحية، وقال محاموه إنهم لم يسمح لهم بزيارته فى السجن.

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