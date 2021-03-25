بايدن يعين نائبته لقيادة جهود وقف تدفق المهاجرين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم، قال بايدن فى تصريح لصحيفة "ذا هيل"، إنه بلاده تعلمت أهمية التعامل مع قضايا الهجرة في بلدان المنشأ، مشيرًا إلى أعداد المهاجرين بدأت فى الازدياد فى عهد إدارة ترامب.
من جهتها، قالت هاريس: "يجب علينا معالجة الأسباب الجذرية التي تجعل الناس يأتون إلى الولايات المتحدة"، مضيفة: "سنتعاون مع المكسيك لتحقيق الأهداف المشتركة".
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