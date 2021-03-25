الصين تتحدى أمريكا: سنحمى صفقة نفط مع إيران وسندافع عن مصالحنا

جدة - نرمين السيد - وقال قاو فنج، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن بلاده لم تتلق إشعارات بفرض عقوبات على النفط الإيرانى من إدارة بايدن.

كانت مصادر ذكرت أن إيران نقلت على نحو "غير مباشر" كميات قياسية من النفط إلى الصين فى الأشهر القليلة الماضية، توصف بأنها نفط من سلطنة عمان أو الإمارات أو ماليزيا.