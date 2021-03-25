مقتل 4 من قوات الأمن فى انفجار بـ أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الخميس، عن حاكم الإقليم، حسام الدين شمس، قوله إن الانفجار وقع بعدما مرت مركبة تابعة للشرطة على العبوة الناسفة ما أسفر عن انفجارها، فيما لم تعلن بعد أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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