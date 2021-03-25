بسبب كورونا .. فرنسا تحظر التجمعات لأكثر من 6 أشخاص فى الأماكن المفتوحة

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الداخلية الفرنسى "جيرالد دارمانين" أكد أمس الأربعاء، أن فرنسا لا يزال أمامها عدة أسابيع صعبة لأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" يأخذ مرة أخرى نوعا من التوسع والذى وصفه بـ"الأمر المقلق للغاية".

ودعا "دارمانين" الفرنسيين على وجه الخصوص إلى الحد من التجمعات فى عطلات نهاية الأسبوع وإقامة عزومات عائلية، مؤكدا أنه لن يكون هناك تخفيف للقيود المفروضة من قبل السلطات الفرنسية خلال عطلة عيد الفصح المقبلة فى البلاد.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفرنسية أعلنت تسجيل 248 وفاة و65.373 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للوفيات إلى 93 ألفا و180 حالة، والإصابات إلى 4.73 مليون حالة.