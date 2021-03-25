السفيرة الأمريكية بعد لقاء عون: ألم يحن الوقت لتسوية تفضي لتأليف الحكومة؟

تساءلت ​السفيرة الأمريكية لدى لبنان​ دوروثي شيا، عقب لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري، الخميس، "ألم يحن الوقت لتسوية تفضي لتأليف الحكومة في لبنان؟".

ولفتت شيا ​إلى أنها "بحثت مع الرئيس اللبناني أهمية تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على القيام بالإصلاحات"، مشددة على التزام​ بلادها بالوقوف إلى جانب ​الشعب اللبناني​".

وأضافت شيا: "أقول باحترام لكل من يضع مطالب لتشكيل ​الحكومة​، ألم يحن الوقت للتخلي عن المطالب والدخول بتسوية لتأليف الحكومة؟".

وتأتي زيارة السفيرة الأمريكية للرئيس عون بعد تأزم العلاقة بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، عقب ظهور عقبات جديدة في تأليف الحكومة، وقال الحريري في آخر لقاء له مع عون إنه رفض الاثنين، التشكيلة الحكومية التي أرسلها له الرئيس عون، مشيرا إلى أنها "مخالفة للدستور".