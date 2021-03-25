وزير خارجية ألمانيا من طرابلس: أوروبا لها مصلحة كبيرة فى استقرار ليبيا

جدة - نرمين السيد - وصل العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس، وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، رفقة نظيريه الفرنسى جان إيف لو دريان، والإيطالى لويجى دى مايو، فى زيارة تهدف إلى التأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبى للتعاون والعمل مع المؤسسات الليبية لتحقيق الأهداف المشتركة.





وفور وصوله لليبيا قال هايكو ماس: إن "هدف الزيارة الثلاثية الأوروبية إلى ليبيا توجيه رسالة دعم للحكومة الجديدة"، مضيفا أن "لأوروبا مصلحة كبيرة فى السلام فى ليبيا. إذا عملنا معاً، يمكننا إحداث فرق كبير، ورحلتنا اليوم تظهر الوحدة بين ألمانيا وإيطاليا وفرنسا اللتين نخوض معهما فى أوروبا حملة من أجل ليبيا". وتابع ماس، "أننا نريد سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا"، مؤكدا أن وحدة أوروبا مهمة للحفاظ على وحدة الأراضى فى طرابلس، فأهدافنا المشتركة مع فرنسا وألمانيا لأجل ليبيا، تتمثل بالانتعاش الاقتصادي للبلاد واستئناف الأنشطة فيها وإعادة تحريك الأوضاع التي تعرضت للجمود وحماية الظروف الاجتماعية للمواطنين الليبيين.

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