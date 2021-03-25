انفجار عبوة ناسفة قرب رتل للتحالف الدولى بمحافظة بابل

جدة - نرمين السيد - وبحسب مصادر أمنية، فأن عبوة ناسفة انفجرت برتل مدنى يوصل الدعم اللوجستى للتحالف الدولى على الطريق السريع فى محافظة الديوانية جنوب العراق. يذكر أن أرتال التحالف الدولى فى العراق والأرتال المدنية التى توصل الدعم اللوجستى لها، تتعرض للاستهداف المستمر فى المحافظات الجنوبية.

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