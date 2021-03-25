تحطم طائرة عسكرية بريطانية ونجاة طاقمها

أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، بتحطم طائرة عسكرية بريطانية في كورنوال جنوب غرب إنجلترا، الخميس.

وتحطمت الطائرة التابعة للقوات الجوية الملكية، وهي من طراز "هوك تي1"، بعد أن تمكن طاقمها من القفز، ولم يسفر الحادث عن قتلى.

ونقلت الشبكة البريطانية عن الإسعاف الجوي في كورنوال، إن قواتها استجابت لتقارير عن "عطل في محرك الطائرة" بمنطقة هيلستون، حيث أصيب رجلان على متنها "بجروح طفيفة".

ومن جانبها قالت وزارة الدفاع، إن "الطيارين لم يصابا بأذى، وسيتم فتح تحقيق في الحادثة".

وأضافت شرطة ديفون وكورنوال في بيان: "خدمات الطوارئ موجودة حاليا في منطقة سانت مارتينز في هيلستون عقب ورود تقارير عن تحطم طائرة".

ويتمثل الدور الرئيسي للطائرة التي تحطمت والتابعة للسرب 736 في محاكاة هجمات السفن للبحرية أو سفن "الناتو"، قبل نشرها في جميع أنحاء العالم.

كما تستخدم لمحاكاة الهجمات على المروحيات، وذلك من أجل تدريب أطقمها على المناورة مع الطائرات المقاتلة.