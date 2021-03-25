أجنبي يقتحمُ طائرة في مطار نواكشوط.. ثم يهددُ بتفجيرها

ذكرت مصادر صحفية في موريتانيا، أن شخصا مجهولا، اقتحم طائرة خالية من الركاب في مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)، يوم الخميس، ثم هدد بتفجيرها، في حال حاولت السلطات أن تقتحمها.
وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية، فإن الرجل، وهو أجنبي يزعم أنه من جنسية أميركية، هدد بإحراق الطائرة في مطار العاصمة.
وأفاد مصدر مطلع لـ"دوت الخليج"، أن قوة خاصة توجهت إلى مطار نواكشوط الدولي في مسعى إلى التعامل مع الوضع.
وشدد المصدر على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية المناسبة من أجل إنهاء عملية الاختطاف وتأمين المكان.
وقام الرجل الأجنبي باقتحام طائرة من طراز "آمبرير" وهي تابعة لشركة "الموريتانية للطيران".
وأوردت بعض التقارير، أن مُقتحم الطائرة يزعم أن له مشاكل مع الحكومة الموريتانية، وهذا الأمر هو الذي دفعه على الأرجح إلى الاقتحام.
في غضون ذلك، لم ترد بيانات أوفى بشأن هوية المقتحم، وكيف استطاع الوصول إلى طائرة الركاب في مطار نواكشوط.
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