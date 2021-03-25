جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للوزارة الروسية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس، أن وزير التعليم العالى والعلوم فاليرى فالكوف أعطى إشارة بدء إنتاج لقاح "كوفيفاك".
يشار إلى أنه فى أغسطس الماضى سجلت روسيا أول لقاح مضاد لفيروس كورونا فى العالم، لقاح "سبوتنيك V" الذى تم تصميمه وإنتاجه فى مركز "جاماليا" الروسى، كما تم تسجيل لقاح "إيبى فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا، وهو من إنتاج مركز "فيكتور" التابع للهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تبدأ إنتاج اللقاح الثالث المضاد لفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.