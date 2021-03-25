روسيا تبدأ إنتاج اللقاح الثالث المضاد لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للوزارة الروسية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس، أن وزير التعليم العالى والعلوم فاليرى فالكوف أعطى إشارة بدء إنتاج لقاح "كوفيفاك".

يشار إلى أنه فى أغسطس الماضى سجلت روسيا أول لقاح مضاد لفيروس كورونا فى العالم، لقاح "سبوتنيك V" الذى تم تصميمه وإنتاجه فى مركز "جاماليا" الروسى، كما تم تسجيل لقاح "إيبى فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا، وهو من إنتاج مركز "فيكتور" التابع للهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور".