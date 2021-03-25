جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "سكاى نيوز" فأن الطائرة التابعة للقوات الجوية الملكية من طراز "هوك تي1 "تحطمت بعد أن تمكن طاقمها من القفز، ولم يسفر الحادث عن قتلى مشيرة إلى أن خدمات الطوارئ فى موقع التحطم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. تحطم طائرة عسكرية فى إنجلترا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.