مجهول يقتحم طائرة ويهدد بتفجيرها في مطار نواكشوط الدولي

اقتحم شخص مجهول، صباح اليوم الخميس، طائرة متوقفة في مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، وهدد بتفجيرها إذا حاولت السلطات الأمنية اقتحامها عليه.
ونقلت وكالة ”صحراء ميديا“ عن مصدر أمني، أنه ”لم تعرف حتى الآن مطالب هذا الشخص ولم تحدد هويته بعد“.
وأضاف الموقع أن الطائرة التي تم اقتحامها من نوعية ”آمبرايير175″، تابعة لشركة ”الموريتانية للطيران“، ومتوقفة في مدرج مطار نواكشوط الدولي، وخالية من أي ركاب.
وكانت شركة ”الموريتانية للطيران“ قد أقتنت طائرتين من طراز إمبراير 175، خلال معرض ”فارنبورو“، الجوي المنظم شهر يوليو عام 2018، وقالت الشركة حينها، إن قيمة الصفقة بلغت 93,8 مليون دولار أمريكي.
واستلمت الشركة الطائرتين عام 2019 وتتسع كل منهما لـ76 راكبا، من بينهم 12 راكبا درجة أولى.
و“إمبراير“ هي شركة برازيلية متعددة المجالات في صناعة الطيران، تنتج طائرات تجارية وعسكرية وطائرات رجال الأعمال، كما تقدم خدمات جوية، وتعتبر ثالث أكبر شركة مصنعة للطائرات التجارية في العالم.
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