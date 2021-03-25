أخبار اليمن : انخفاض أسعار النفط أكثر من 2 %

انخفاض أسعار النفط أكثر من 2 %
انخفضت أسعار النفط بنسبة تجاوزت 2 % ، بعدما تسببت إجراءات العزل العام الجديدة الهادفة لمكافحة فيروس كورونا في زيادة المخاوف بشأن الطلب على المنتجات النفطية.
وحسب وكالة (رويترز) تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.1 % إلى 63.08 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 6 % أثناء الليل.
فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 2.3 % إلى 59.78 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 5.9 % أثناء الليل.
وانخفضت الأسعار في وقت سابق من الأسبوع بفعل مخاوف بشأن تشديد قيود مكافحة الجائحة في أوروبا وتأخر توزيع اللقاحات مما يعطل نمو الطلب على الوقود، لكنها عكست مسارها بقوة أمس الأربعاء بفعل أنباء عن جنوح سفينة في قناة السويس ما قد يعيق مسار عشر ناقلات تحمل 13 مليون برميل من النفط.
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