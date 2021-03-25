المنفى : لن نسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، بحث رئيس المجلس الرئاسى الليبى فى القاهرة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، مؤكدًا أنه لن يسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية فى البلاد. كما أكد التزام السلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا بإجراء الانتخابات نهاية العام الحالى.

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