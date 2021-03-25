أخبار اليمن : بالأرقام.. تقرير رسمي يكشف جرائم العدوان بحق اليمنيين

بالأرقام.. تقرير رسمي يكشف جرائم العدوان بحق اليمنيينأطلقت وزارة حقوق الإنسان اليوم الخميس تقريرها السنوي السادس تحت عنوان" العدوان جرائم حرب وتواطؤ دولي".

وفي مؤتمر صحفي عٌقد في العاصمة صنعاء ، أكد عضو المكتب السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، أهمية دور وزارة حقوق الإنسان وأحرار ونشطاء العالم في كشف جرائم وانتهاكات دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق الشعب اليمني.

وتطرق النعيمي إلى ما تضمنه تقرير وزارة حقوق الإنسان من أرقام أولية وشهادات للضحايا من شأنها أن تكشف حجم الانتهاكات المرتكبة من قبل تحالف العدوان ومرتزقته، وفضح مواقف المنظمات الدولية المزدوجة وتواطؤ المجتمع الدولي إزائها.

وفي السياق ، أكدت الوزارة في تقريرها ، تلقى دوت الخليج نسخة منه ، أن العدوان تعمد تجويع المدنيين ، موضحة أن 16.2 مليون شخصاً يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما حرم العدوان ما يزيد 1.25 مليون موظفاً من مرتباتهم، فيما ارتفعت نسبة الفقر إلى 85% ومعدل البطالة إلى أكثر من 65%

وبين أن تحالف العدوان شن عشرات آلاف الهجمات العسكرية أدت إلى قتل وجرح 43.582 مواطناً منهم 7.999 طفلاً و5.184 امرأة، موضحة أن العدوان سبب نزوح أربعة ملايين و509 ألفا و328 مواطناً.

وعلى صعيد استهداف تحالف العدوان للمنشأة المنشئات التجارية والمصانع والإنتاج والزراعة ، أفادت وزارة حقوق الانسان بأن العدوان استهدف 13.742 حقلاً ومخزناً وموقعاً زراعاً.

وتحدثت بذات الوقت عن نفوق 441.605 من المواشي وأكثر من 30 خيلاً عربياً وإحراق 41.610 خلية نحل نتيجة قصف طيران العدوان.

ولفتت إلى أن العدوان دمر 2.409 منشأة مالية، وأحرق 4.718 مركز إنزال سمكي بما يحتويه، وحرم ما يزيد عن 40 ألف صياد من مهنة الصيد

وأشارت إلى أن العدوان دمر 349 مصنعا إنتاجيا و5 صوامع غلال، كما دمر 539 منشأة وشبكة كهرباء وقتل 383 عاملا فيها ، إلى جانب 2072 منشأة وشبكة اتصالات وقتل فيها 69 موظفا، ودمر أكثر من 679 سوقا مركزياً ، 11.154 محلاً تجارياً.

وأوضح تقرير الوزارة أن تحالف العدوان دمر 49 منشأ قضائية واستهدف 48 منزلا لقضاة وموظفين في القضاء وقتل 18 قاضيا و40 موظفا إداريا.

طبقا للتقرير الرسمي، فقد أسفر قصف طيران العدوان عن تدمير 132 منشأة رياضية، و4.370 طريقا وجسرا، وكذا 2034 منشأة عامة لخدمات المواطنين، كما دمر 11 فرعا لصندوق الرعاية الاجتماعية.

ولفت التقرير إلى أن التحالف دمر 1.348 مسجدا، ومنع اليمنيين من الحج، كما فجرت مرتزقته عددا من المعالم الدينية، كما دمر 417 موقعا أثريا ومعلما تاريخيا، ودمر 366 منشأة سياحية

وقالت الوزارة إن تحالف العدوان استخدم قنابل عنقودية وفراغية شديدة الانفجار وذات مواد كيميائية وسامة، بلغت أكثر من 3179 قنبلة قتلت الآلاف في 11 محافظة.

وأشارت إلى أن العدوان انتهك حقوق أكثر من 8100 من الأسرى بمختلف أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

وبخصوص تدمير العدوان للمنشأة الخدمية والتعليمية والصحية، بين التقرير أن العدوان دمر 523 منشأة صحية وأحرق 92 سيارة إسعاف فأضحى أكثر من 19.7 مليون شخص يحتاجون رعاية صحية.

وعمد العدوان طبقا للتقرير إلى تدمير 3.784 منشأة تعليمية وحرم 4.435.409 طالباً مواصلة تعليمهم كما دمر 65 معهداً فنياً وتقنياً. كما دمر ما يزيد عن 676 محطة وقود وغاز، إلى جانب تدميره لـ 9 مطارات مدنية و4 طائرات مدنية و6 قطاعات للطيران، واحتجز عشرات السفن ودمر 14 ميناء بحريا،

وبحسب التقرير ، فقد أقدم العدوان على تدمير أكثر من 47 مؤسسة إعلامية وأكثر من 28 مركز إرسال إذاعي واستنسخ قنوات فضائية وأغلق وأوقف قنوات يمنية كما قتل إعلاميين وصحفيين مع ذويهم بقصف منازلهم وأثناء تأديتهم لعملهم.