أخبار اليمن : عالميا.. 125 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا

عالميا.. 125 مليون حالة إصابة بفيروس كورونابينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 757 الف وفاة، فيما تخطت حصيلة الإصابات الاجمالية عتبة الـ125 مليونا، بما يزيد عن 436 ألف إصابة، تعافى منهم 101 مليونا ونحو 305 آلاف مريض.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، اليوم الخميس، بأن عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت الـ30 مليون حالة.

وبحسب بيانات الجامعة فقد ارتفع عدد حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة إلى 30001245 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 545053.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء زيادة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 583 ألف و741 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ســـاعة الأخـــيرة 10,410 حالات وفاة.

من جانب آخر، قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن "وفيات البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت حاجز 300 ألف، يوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية سجلت 89992 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية فضلا عن 2009 وفيات بكوفيد-19.

وكانت البرازيل سجلت الثلاثاء عدد وفيات قياسيا بلغ 3251 حالة.

