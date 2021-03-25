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تحطم طائرة عسكرية بريطانية

تحطمت طائرة عسكرية بريطانية، اليوم الخميس، من طراز "هوك تي 1"، في كورنوال جنوب غرب إنجلترا. تحطم طائرة عسكرية بريطانيةتحطمت طائرة عسكرية بريطانية، اليوم الخميس، من طراز "هوك تي 1"، في كورنوال جنوب غرب إنجلترا. ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن وزارة الدفاع البريطانية، ان الطائرة التي تحطمت تابعة للقوات الجوية الملكية من طراز هوك T1، وقد نجا جميع أفراد الطاقم من الحادث بعد أن تمكنوا من القفز، مشيرة إلى أن خدمات الطوارئ كانت في موقع تحطم الطائرة. واضافت الوزارة إن الحادث وقع جراء تعطل محركات المقاتلة.*وكالات

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