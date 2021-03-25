عاجل.. مصرع 3 مدنيين فى هجوم بالهاون على محيط مطار مقديشو

جدة - نرمين السيد - وذكرت المصادر - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن "بعض القذائف مجهولة المصدر سقطت على محيط المطار، وأدت إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح".
وأضافت القناة أن هذا الهجوم يتزامن "مع لقاء مرتقب بين رؤساء الولايات الإقليمية وممثلى المجتمع الدولى بالمنطقة المستهدفة فى مسعى لحل القضايا الخلافية حول الانتخابات الفدرالية".
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