عاجل.. مصرع 3 مدنيين فى هجوم بالهاون على محيط مطار مقديشو

جدة - نرمين السيد - وذكرت المصادر - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن "بعض القذائف مجهولة المصدر سقطت على محيط المطار، وأدت إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح".

وأضافت القناة أن هذا الهجوم يتزامن "مع لقاء مرتقب بين رؤساء الولايات الإقليمية وممثلى المجتمع الدولى بالمنطقة المستهدفة فى مسعى لحل القضايا الخلافية حول الانتخابات الفدرالية".