الصحة العالمية : 3 طرق بسيطة للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان
كشفت منظمة الصحة العالمية عن ثلاثة طرق بسيطة للتقليل من مخاطر الإصابة بمختلف أنواع السرطانات منها سرطان الأمعاء والثدي والمرارة والكلى والكبد والفم والمريء والمبيض والبنكرياس والبروستات والمعدة والرحم..
ووفق موقع "سبوتنيك"، فإن الطرق الثلاث التي ينصح بها الأطباء، تعتمد الحفاظ على وزن صحي، والذي بدوره يمكن أن يقي من 12 نوع من السرطان.
أما الطريقة الثانية فتعتمد النشاط البدني المنتظم والذي يساهم بشكل كبير في التقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان.
بالإضافة للإلتزام بنظام غذائي منتظم، كطريقة ثالثة، من خلال الإعتماد على إستهلاك مواد أكثر من الخضار والفواكه والحبوب والبقوليات وتجنب اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية السكرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الصحة العالمية : 3 طرق بسيطة للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.