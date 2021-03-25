أخبار اليمن : مستشفى في صنعاء يتسلم أجهزة ومعدات طبية

مستشفى في صنعاء يتسلم أجهزة ومعدات طبيةتسلّم مستشفى 22 مايو بضلاع همدان بمحافظة صنعاء اليوم أجهزة طبية لقسم العمليات الجراحية مقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر أن الأجهزة تشمل تخدير ومراقبة ووحدة جراحة الكترونية وطاولة عمليات ونقالات أدوية ومرضى بتكلفة تقديرية 52 ألف دولار.

ونوه بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم تمويل أجهزة قسم العمليات الجراحية لضمان تعزيز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من أبناء المحافظة ومحافظات أخرى.

وبين أن الأجهزة ستشكل إضافة نوعية لافتتاح غرفة العمليات الثامنة في المستشفى في إطار تنفيذ خطة الرؤية الوطنية للعام 2021 واستكمال المعايير النمطية لترفيع المستشفى إلى مستوى مستشفى محافظة عام.

فيما ثمن مدير المستشفى الدكتور عدنان الشرعبي بتصريحه لوكالة سبأ جهود قيادة مكتب الصحة بالمحافظة واهتمامها بتطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات وتزويدها بمستلزمات وأجهزة طبية.

وأشار إلى أن رفد المستشفى بأجهزة طبية يأتي في إطار تطوير الخدمات الطبية وفقاً لخطة تفعيل المعايير النمطية لوزارة الصحة لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة.

