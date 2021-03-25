جدة - نرمين السيد - وقالت المنقوش خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا، اليوم الخميس، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية، إنه تم الاتفاق مع الوزراء الأوروبيين على عودة السفارات ومنح التأشيرات من داخل ليبيا وليس من خارجها"، مشددة على أن "رفض أى مساس بسيادة ليبيا هو فى صلب أساس استراتيجية عمل الخارجية الليبية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الخارجية الليبية تؤكد ضرورة خروج المرتزقة من البلاد بشكل فورى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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