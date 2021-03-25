جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "العربية"، مساء اليوم الخميس، بأن مجلس وزراء الداخلية العرب، قرر إنشاء فريق خبراء لرصد وتبادل المعلومات حول الإرهاب.



جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "العربية"، مساء اليوم الخميس، بأن مجلس وزراء الداخلية العرب، قرر إنشاء فريق خبراء لرصد وتبادل المعلومات حول الإرهاب. وبدأت صباح اليوم الخميس، الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة وزراء الداخلية فى الدول العربية، وعدد من المسؤولين العرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزراء الداخلية العرب يقررون إنشاء فريق خبراء للرصد والمعلومات حول الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.