عاجل .. هجوم صاروخى على سفينة إسرائيلية فى طريقها للهند

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة أن، طاقما أجنبيا وليس إسرائيليا، كان على متن السفينة التى استهدفت فى بحر العرب، مشيرة إلى أنها كانت فى طريقها من تنزانيا إلى الهند.

وأشارت إلى أن السفينة الإسرائيلية رغم تعرضها للهجوم الصاروخى، إلا أنها واصلت مسيرها.