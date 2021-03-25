فرض حظر تجول ليلى فى عمان لمكافحة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقررت اللجنة الإغلاق الليلى للأنشطة التجارية، ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، اعتبارا من الأحد القادم حتى صباح الخميس 8 أبريل المقبل، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".

وجاء قرار اللجنة بعد اطلاعها على تقارير الترصد الوبائى حول وضع الجائحة فى عُمان، والتى أوضحت ارتفاعا متصاعدا لحالات الإصابة وعدد المرضى فى أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية.

وذكرت اللجنة "تشير توقعات المختصين بأن الفترة من أول أبريل وحتى 31 مايو ‏المقبلين ستكون فترة صعبة وحرجة للغاية فى وضع الجائحة فى السلطنة، ولتجنب الأسوأ فإن اللجنة العليا سوف تتخذ سلسلة من الإجراءات الأشد والأشمل، قد تصل إلى الإغلاق التام ومنع الحركة كليا خلال الفترة المذكورة".

كما قررت اللجنة تمديد العمل بقرار استمرار الطلبة فى تلقى التعليم فى المدارس الحكومية بطريقة التعليم عن بعد لينتهى يوم الخميس 8 أبريل 2021.

ويستثنى من ذلك طلبة الصف الثانى عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج، وسيتم خلال هذه الفترة تقييم الأمر بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائى العام فى السلطنة.