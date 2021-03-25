الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان تطلقان تحقيقا فى انتهاكات تيجراى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التى شكلتها الحكومة، ومكتب المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "التحقيق مع جميع أطراف النزاع جزء من عملية المساءلة التى تشتد الحاجة إليها لضحايا النزاع".

وأضافتا أنه "مع وجود جهات فاعلة متعددة متورطة فى الصراع وخطورة الانتهاكات المبلغ عنها، هناك حاجة ماسة إلى تحقيق موضوعى ومستقل"، مضيفا أن نشر المحققين سيبدأ فى أقرب وقت ممكن لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر.

وجاء هذا الإعلان غداة إعلان منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية، أن موظفيها شهدوا يوم الثلاثاء الماضى قتل القوات الحكومية الإثيوبية أربعة مدنيين على الأقل فى تيجراى، فيما أكد ثلاثة من العاملين فى منظمة أطباء بلا حدود أنهم شهدوا عمليات قتل خارج نطاق القضاء، حيث أوقف جنود إثيوبيون حافلتين على الطريق بين ميكيلى عاصمة المنطقة إلى مدينة أديجرات.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود فى وقت متأخر أمس الأربعاء إن "الجنود أجبروا الركاب على مغادرة الحافلتين، وتم فصل الرجال عن النساء اللواتى سمح لهن بالمغادرة. وبعد ذلك بوقت قصير، تم إطلاق النار على الرجال".

وأضافت المنظمة أن "الحادث المروع يؤكد بشكل أكبر الحاجة إلى حماية المدنيين خلال هذا الصراع المستمر".