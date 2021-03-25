جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، قالت شرطة لاهاى إنها تحقق فى مكان الحادث دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وأغلقت الشرطة مبنى "Binnenhof" وهو مجمع من المبانى حيث يقع كل من مجلسى البرلمان الهولندى ومكتب رئيس الوزراء. وحسب صحيفة "دى تليجراف" فقد تم إخلاء مبنى بيننهوف وإغلاق مبنى مجلس النواب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. الشرطة الهولندية تغلق البرلمان ومحيطه بعد تهديد بوجود قنبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.