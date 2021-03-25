عاجل.. بايدن: حصلنا على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا ونستهدف زيادتها لـ200

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، فى مؤتمر صحفى له، قبل قليل "دفعنا 400 مليون دولار كمساعدات للأمريكيين المتضررين جراء جائحة كورونا.. ونجحنا بإعادة نصف الطلبة إلى المدارس بدوام كامل"، حسبما أفادت قناة "العربية". وتابع بايدن "مشكلة كورونا هى أكبر التحديات التى تواجهنا.. ونرى أملا فى الاقتصاد الأمريكى بعد حزمة المساعدات بنمو قدره 6 % فى الناتج المحلى". وأوضح بايدن "مشكلتنا الأساسية هى إعادة السلم والأمن الاجتماعى للأمريكيين الذين خسروا وظائفهم ومنازلهم". وشدد بايدن "على الجمهوريين أن يقرروا إن كانو يريدون العمل معنا أو مواصلة تقسيم البلاد"، مشيرا إلى أن إدارته تحاول إعادة بناء نظام يحل مشكلة المهاجرين المستمرة منذ سنوات على الحدود.

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