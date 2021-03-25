بايدن : أخطط للترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2024

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، فى مؤتمر صحفى له قبل قليل "على الجمهوريين أن يقرروا إن كانو يريدون العمل معنا أو مواصلة تقسيم البلاد".

وأشار الرئيس الأمريكى، إلى أن إدارته تحاول إعادة بناء نظام يحل مشكلة المهاجرين المستمرة منذ سنوات على الحدود.