جوتيريش يدعو كوريا الشمالية لاستئناف الحوار الدبلوماسى

جدة - نرمين السيد - وقال نائب الممثل الرسمى للأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أعرب الأمين العام عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة فى شبه الجزيرة الكورية. وأكد مجددا أن على كوريا الشمالية استئناف الحوار الدبلوماسى مع الأطراف المعنية والعمل من أجل السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية ".

وأشار إلى أن المشاركة الدبلوماسية هى السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق.

يذكر أنه سبق وأعلنت كوريا الجنوبية واليابان عن إطلاق كوريا الشمالية لقذيفة واحدة على الأقل باتجاه بحر اليابان. وفى وقت لاحق، قال رئيس الوزراء اليابانى، "إن بيونج يانج قامت بإطلاق صاروخين باليستيين".