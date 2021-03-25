أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي في وفاة اللواء علي عثرب

رئيس المؤتمر يعزي في وفاة اللواء علي عثرببعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الكبير اللواء / علي محمد سعد عثرب - عضو اللجنة الدائمة الرئيسية - عضو مجلس النواب السابق ، وزير الداخلية الأسبق ، وأحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام، بعد حياة زاخرة بالعطاء الوطني.

وأشاد رئيس المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد العميد / عبدالله محمد سعد عثرب ، ونجليه الدكتور خالد والدكتور عبد العزيز علي محمد سعد عثرب ، والعقيد محمد وكافة آل عثرب، بمناقب الفقيد ومواقفه وأدواره الوطنية والتنظيمية ، حيث كان عضوا في لجنة الحوار الوطني التي أعدت مشروع تأسيس المؤتمر الشعبي العام واحد مؤسسيه.

وأشار إلى أن الفقيد كان ثورياً سبتمبرياً أكتوبرياً وعلماً من أعلام الوحدة اليمنية ونيابياً محنكاً ومناضلاً كبيراً من أجل سيادة الوطن وعزته ورفعتهً قضى كل حياته في مختلف المواقع السيادية والادارية التي تولاها في خدمة شعبه.

وفي البرقية ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي واصدق المواساة في هذا المصاب.. وأبتهل إلى الله الكريم أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

