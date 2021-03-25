قناة السويس.. أول تعليق رسمي عن تعويضات السفينة العالقة

في أول تعليق رسمي يخص تعويضات السفينة العالقة في قناة السويس المصرية، أعلن هوغو وين ويليامز، رئيس شركة "توماس ميلر" التي تدير نادي الحماية والتعويض البريطاني، أن سفينة الحاويات "إيفرغيفن" العالقة منذ الثلاثاء في قناة السويس، مؤمن عليها من قبل النادي.

وأوضح هوغو ويليامز لموقع "دوت الخليج"، أن النادي أصدر بيانا بشأن موقف التعويضات الخاصة بسفينة "إيفرغيفن"، جاء فيه: "نفهم أن السفينة علقت بسبب الرياح القوية أثناء مرورها (مع وجود اثنين من مشرفي قناة السويس على متنها)، خلال اتجاهها شمالا عبر القناة، في طريقها إلى روتردام بهولندا".

وأكد نادي الحماية والتعويض البريطاني، أن جميع أفراد طاقم السفينة آمنون، ولم ترد أي تقارير عن تلوث أو تلف ما تحمله على متنها.

وأشار النادي إلى تعيين وإرسال خبراء إنقاذ من شركة "سميت سالفج" الهولندية للمساعدة في عمليات إنقاذ السفينة. وشدد البيان على أن جميع الجهود جارية حاليا لإعادة تعويم السفينة بأمان، والسماح باستئناف الحركة البحرية في قناة السويس.

تعليق الملاحة

وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتا، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة الجانحة بالكيلومتر 151 ترقيم قناة.

وفي هذا السياق، أكد نادي الحماية والتعويض البريطاني، "العمل مع جميع الأطراف ذات الصلة، من بينها سلطات قناة السويس، والقائمين على عمليات الإنقاذ، ومتعهدي التأمين على الآلات، والممثلين القانونيين؛ للمساعدة في تسهيل التوصل إلى نتيجة آمنة وسريعة لهذا الحادث".

وتابع: "ليس من المناسب للنادي التعليق على أي تأمين سري، أو مطالبات محتملة تتعلق بهذا الحادث".

تعويم السفينة

وتتواصل جهود تعويم سفينة الحاويات العملاقة البالغ طولها 400 متر، الذي أدى جنوحها لتوقف حركة المرور في قناة السويس مع ارتفاع المد الخميس، حيث عملت 5 زوارق قطر على جر السفينة إلى مياه أعمق، وفقا لبيانات تتبع السفن.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان، إن "إيفرغيفن" جنحت صباح الثلاثاء، "مما يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية"، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

موقف شركات التأمين

وقال وكلاء تأمين وسماسرة، إن مالك السفينة، شركة "شوي كيسان كيه.كيه" اليابانية، وشركات التأمين، "قد يواجهون مطالبات من هيئة قناة السويس عن فاقد الإيرادات، ومن السفن الأخرى التي تعطلت حركتها".

وأعلنت الشركة المستأجرة لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس المصرية، أن فريقي إنقاذ محترفين من هولندا واليابان كلفا بالعمل مع السلطات المحلية، لوضع خطة أكثر فعالية لإعادة تعويم السفينة العملاقة.

وذكرت شركة "إيفرغرين" التايوانية، إن الشركة مالكة السفينة عينت شركتي "سميت سالفدج" من هولندا و"نيبون سالفدج" من اليابان، وستعملان جنبا إلى جنب مع قبطان السفينة وهيئة قناة السويس لتنفيذ خطة تعويم السفينة العالقة.