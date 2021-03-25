مفوضية حقوق الطفل الروسية تعلن عودة آخر القاصرين من السجون العراقية 

أعلنت الدائرة الصحفية لمفوضية حقوق الطفل في روسيا عن إتمام إعادة جميع أبناء مقاتلي التنظيمات الإرهابية الروس من سجون العراق.
مفوضية حقوق الطفل الروسية تعلن عودة آخر القاصرين من السجون العراقيةمفوضة: روسيا استعادت 145 طفلا من سوريا والعراق خلال فترة الوباء
وجاء في بيان المفوضية الروسية: "أعلنت آنا كوزنتسوفا رئيسة المفوضية أنه اكتملت إعادة القاصرين من السجون العراقية، ولا توجد معلومات عن وجود أطفال روس هناك سواهم".
وبدأ العمل على إعادة القاصرين الروس من العراق وسوريا إلى روسيا في صيف عام 2017.
وأعيد 274 طفلا إلى روسيا من مناطق النزاعات في الشرق الأوسط، حيث تم إعادة 122 من العراق و152 من سوريا.
يذكر أن السلطات الروسية تبذل على مدار السنوات الأخيرة جهودا مكثفة لإعادة الأطفال الروس، الذين توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف مختلف الجماعات المسلحة، بما فيها تنظيم "داعش" الإرهابي.
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