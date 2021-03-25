الملك سلمان يلتقي رئيس الوزراء العراقي.. وصدور بيان مشترك

أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الخميس، لقاء عبر الاتصال المرئي مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وصدر بيان مشترك بشأن تعزيز العلاقات والتعاون بين الرياض وبغداد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الجانبين نوها بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين، وأشادا بالمستوى الذي وصلت إليه تلك العلاقات والاتصالات بينهما.

وأكد الجانبان على دور مجلس التنسيق السعودي العراقي، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، وعلى أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في المجالات المختلفة ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

وأشار البيان إلى النتائج الإيجابية المتحققة عن الزيارات المتبادلة للمسؤولين بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وفيما يخص القضايا الإقليمية، اتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة إبعادها عن التوترات واسبابها والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء العراقي على دعم مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن.

وقدم الملك سلمان بن عبد العزيز، دعوة إلى رئيس الوزراء العراقي؛ لزيارة المملكة العربية السعودية في القريب العاجل للقاء الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء العراقي عن تقديره وقبوله لدعوته من قبل الملك سلمان إلى زيارة المملكة العربية السعودية.