عاجل .. بايدن : لا أتصور وجود القوات الأمريكية فى أفغانستان العام المقبل

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، مساء اليوم الخميس، إنه لا يتصور أن تكون القوات الأمريكية موجودة فى أفغانستان العام المقبل.



جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، مساء اليوم الخميس، إنه لا يتصور أن تكون القوات الأمريكية موجودة فى أفغانستان العام المقبل. وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، أكد بايدن، فى مؤتمر صفحى قبل قليل، أن القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان، لكنه أشار إلى أن "موعد ذلك لم يتحدد بعد".

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