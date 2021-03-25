واشنطن : لا نعترف بسفير إيران لدى الحوثيين

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لقناة "العربية"، أكد الخارجية الأمريكية، أنها لا نعترف بسفير إيران لدى الحوثيين.

تظاهر العشرات من المهاجرين الأفارقة أمام مكتب الأمم المتحدة فى صنعاء، احتجاجاً على ظروفهم البالغة السوء بعد أسابيع من وفاة العشرات منهم، حرقاً فى أحد مراكز الاحتجاز الخاصعة لسيطرة ميليشيا الحوثى.

وقمعت ميليشيا الحوثى التظاهرة الجديدة للاجئين الأفارقة المطالبين بالتحقيق فى جريمة حرق مخيمهم، ما تسبب فى وفاة العشرات منهم، متهمين الميليشيا بالتغطية على الجريمة، من خلال صرف مبلغ مئة وخمسين دولاراً كتعويض لأسر الضحايا.

وذكرت مصادر يمنية محلية أن عناصر ميليشيا الحوثى اعتدوا بالضرب على اللاجئين الذين كانوا يتظاهرون منذ الصباح الباكر فى الشارع الذى يوجد به مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقاموا بتفريقهم، إلا أنهم تجمعوا من جديد وعادوا للتظاهر.