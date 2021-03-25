جدة - نرمين السيد - وتحتل بريطانيا المركز الخامس على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد. وأعلنت بريطانيا تسجيل 5379 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، و112 وفاة، أمس الأربعاء. وأشارت بيانات وزارة الصحة البريطانية إلى ارتفاع عدد الإصابات بوباء "كوفيد 19" فى المملكة المتحدة، إلى أربعة ملايين و307 آلاف و304 حالات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. بريطانيا تمدد حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا لمدة 6 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.