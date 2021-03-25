جدة - نرمين السيد - أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الحكومة الكندية بفرضها العقوبات ضد موسكو، قد خفضت العلاقات الثنائية مع روسيا إلى أدنى مستوى فى تاريخها.





وقالت زاخاروفا: "قرار أوتاوا فرض عقوبات معادية لروسيا انطلاقا من غرائزها المعادية لموسكو، ولسبب واه تمثل فى قضية "اضطهاد أليكسى نافالنى والمعارضة فى روسيا"، ليس مفاجئا ويعبر عن رغبات واشنطن"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". وأضافت، أن "مثل هذه العزلة الذاتية عن روسيا، التى تحترم الشعب الكندى احتراما صادقا، تتعارض هذه الخطوة مع المصالح الوطنية الكندية، وتحرم السياسة الخارجية لكندا من استقلاليتها، ومن التركيز على الدبلوماسية متعددة الأطراف المتأصلة فى تعامل الأجيال السابقة من السياسيين". وشددت زاخاروفا على أن "الرد على العقوبات سيكون قاسيا وسيتم فى المستقبل القريب". وفرضت كندا أمس الأربعاء عقوبات على 9 مسؤولين روس على خلفية "تدهور حالة حقوق الإنسان"، فى قائمة عقوبات مشابهة لتلك التى فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو : كندا خفضت العلاقات مع روسيا إلى أدنى مستوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.