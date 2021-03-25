السودان : إصابة رئيس حزب الأمة ونائبه بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد الحزب، فى بيان اليوم الخميس، أن حالة رئيسه ونائبه الصحية مستقرة، وأنهما يخضعان للبروتوكول العلاجى تحت إشراف طبى، حسبما أفادت صحيفة "العين" الإماراتية.

وأشار إلى أن جميع قيادات الحزب ستخضع للفحص الطبى للإطمئنان على صحتهم.