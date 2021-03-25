بايدن : أمريكا لا تسعى لمجابهة الصين

جدة - نرمين السيد - وأشار بايدن خلال مؤتمر صحفى له، اليوم الخميس، إلى أن الولايات المتحدة تصر على أن تلتزم الصين "بالقواعد الدولية" فى ما يتعلق بالمنافسة النزيهة والتجارة العادلة.

وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة وحلفاءها "ستحاسب" الصين لإجبارها على "الالتزام بالقواعد" فى ما يخص قضايا تايوان أو نشاط بكين فى بحر الصين الجنوبى أو أى قضايا أخرى.

وقال بايدن إنه يعرف الرئيس الصينى شى جين بينغ جيدا، وأنه أمضى معه وقتا طويلا خلال عمله فى إدارة الرئيس باراك أوباما، مضيفا: "ربما قضيت معه وقتا أكثر مما قضاه أى زعيم آخر".

ووصف بايدن الرئيس الصينى بأنه "ليس ديمقراطيا، لكنه رجل ذكى جدا".

وأكد أن بلاده يجب أن تزيد من الاستثمارات فى القطاع العلمى لتكون ناجحة فى منافسة الصين، مشيرا إلى أن الصين تتقدم على الولايات المتحدة فى مجال الاستثمارات كثيرا.