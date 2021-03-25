وفد سودانى يزور الإمارات غدا لبحث وساطتها بشأن أزمة الحدود مع إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن وفدا وزاريا رفيعا سيغادر إلى أبوظبى فجر، غدا الجمعة، استجابة للمبادرة الإماراتية للوساطة بين السودان وإثيوبيا فى قضية الحدود، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا".





وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن الوفد يضم مريم الصادق المهدى وزيرة الخارجية والفريق يس إبراهيم وزير الدفاع والدكتور نصر الدين عبد البارى وزير العدل والفريق أحمد إبراهيم مفضل نائب مدير جهاز المخابرات العامة والدكتور معاذ تنقو رئيس مفوضية الحدود. وأضاف البيان: "تأتى استجابة السودان للمبادرة إبداء منه لحسن النوايا ومراعاة لحسن الجوار والتمسك بالحلول السلمية عبر الحوار، فيما لا يمس السيادة الوطنية وحق السودان فى أراضيه". ونشبت التوترات، منذ نوفمبر الماضى عقب إعلان الجيش السودانى انتشاره على حدوده الشرقية واستعادة أراض زراعية شاسعة كان يسيطر عليها مزارعون وعناصر إثيوبية طوال ربع قرن من الزمان.

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