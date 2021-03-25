الملك سلمان يبحث مع الكاظمى آفاق التعاون السعودى- العراقى

جدة - نرمين السيد - وصدر عن اللقاء بيان مشترك نوه من خلاله الجانبان بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين، وأشادا بالمستوى الذى وصلت إليه تلك العلاقات والاتصالات بينهما، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أكدا على دور مجلس التنسيق السعودى العراقى بما يخدم مصالح البلدين والشعبين وعلى أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائى وتعزيزها فى المجالات المختلفة ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية، وذلك استكمالا للجهود المبذولة والنتائج الإيجابية المتحققة عن الزيارات المتبادلة للمسؤولين بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وثمنت السعودية جهود الحكومة العراقية فى تحقيق الاستقرار والتنمية فى البلاد، كما ثمنت العراق المبادرات التى قدمتها المملكة فى مجال مواجهة جائحة كورونا.

واتفق الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التى تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يسهم فى دعم وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، وضرورة إبعادها عن التوترات وأسبابها والسعى المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وفى هذا الإطار أكد رئيس الوزراء العراقى على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة فى اليمن.

هذا ووجه الملك سلمان دعوة إلى رئيس الوزراء العراقى لزيارة المملكة فى القريب العاجل للقاء ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين، وبحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقديره وقبوله للدعوة.