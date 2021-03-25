مسؤول روسى : واشنطن تشن حربا نفسية على موسكو

جدة - نرمين السيد - قال مستشار لوزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، إن الولايات المتحدة وبلدانا غربية أخرى تشن حربا نفسية على روسيا بهدف تشويه صورة الرئيس فلاديمير بوتين وتقويض مؤسسات الدولة.





وأضاف أندرى إلنيتسكى فى تصريحات نشرتها وسائل إعلام روسية على نطاق واسع، إن واشنطن تريد أيضا تغيير أسلوب تفكير الروس فى "حرب…تستهدف عقول الناس"، حسبما أفادت قناة "الغد".

وتراجعت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها فى حقبة ما بعد الحرب الباردة، حيث قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه يعتقد أن نظيره الروسى قاتل ويستحق أن تفرض عليه عقوبات بسبب تدخله فى السياسات الأمريكية.

وقال إلنيتسكى لقناة سباس التلفزيونية: "نوع جديد من الحرب‭ ‬يبدأ على ما يبدو. ربما أطلق عليه اسم الحرب النفسية".

وأضاف أن الولايات المتحدة تستخدم إجراءات اقتصادية و"معلوماتية" فى محاولات لتقويض بوتين والرئاسة والجيش والكنيسة الأرثوذكسية الروسية والشباب.