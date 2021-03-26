عاجل .. الدفاعات السعودية تعترض 8 مسيرات حوثية مفخخة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية للملكة العربية اعترضت حتى الآن 8 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف المدنيين فى السعودية.





وأشار تحالف الدعم الشرعية فى اليمن، أن ميليشيا الحوثى حاولت استهداف جامعتى جازان ونجران فى السعودية. وكشف الناطق باسم الحكومة اليمنية، مساء اليوم أن الحوثيين حاولوا اليوم استهداف جامعات فى جنوب السعودية، مؤكدا أن الحوثيين لا يفهمون لغة السلام. وأوضح أن المبادرة السعودية بشأن اليمن لاقت إجماعا دوليا كبيرا، مشددا على أن الحركة الحوثية إرهابية وذراع عسكرى لإيران.

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