90 دقيقة مع "الملك".. كواليس رسالة محمد منير للاعبي الأهلي

ابتسامة عريضة علت وجه أحمد عبد الفتاح مصور النادي الأهلي المصري، بينما كان يجلس إلى جانب الفنان محمد منير داخل منزله، يستمع لحديث "الملك" كما يلقبه الجمهور عن الفن وكرة القدم، قبل أن يكتب رسالة إلى القلعة الحمراء أثارت اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

كان الحساب الرسمي للنادي الأهلي على "فيسبوك" نشر إهداء منير إلى لاعبي "الشياطين الحمر"، الذي يقول فيه: "إلى أبنائي كل اللاعبين، محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية. والدكم محمد منير"، وذلك بعد ساعات من إطلاقه تصريحات تلفزيونية يوضح فيها تشجيعه للفريق الفائز ببرونزية كأس العالم للأندية، رغم انتمائه لنادي الزمالك سابقا.

وبدأت خيوط الحكاية عند عودة مصور الأهلي رفقة الفريق من بطولة كأس العالم للأندية، وتلقيه موافقة من فنانه المفضل من أجل استقباله في بيته.

ويقول عبد الفتاح عن ذلك لموقع "دوت الخليج": "فكرت كثيرا في تجهيز هدية خاصة من أجله، حتى وصلت إلى اختيار مناسب".

وحصل الشاب العشريني على توقيع من كافة لاعبي النادي الأهلي على قميص الفريق وانطلق إلى المطرب المخضرم الذي تربى على صوته منذ طفولته، وعند وصوله وجد ترحابا وكرم ضيافة من منير، حتى إن اللقاء امتد لنحو 90 دقيقة.

يسترسل مصور النادي الأهلي: "من أحلى الأوقات التي مرت في حياتي. كان منير ودودا ويتعامل بلطف وتواضع. أبدى محبته الشديدة للأهلي وتحدث كثيرا عن تاريخ القلعة الحمراء وشعبية النادي الجارفة منذ إنشائه".

النادي الأهلي الذي تأسس في أبريل عام 1907 وحصد بطولة الدوري المحلي 42 مرة، اقتنص نهاية العام الماضي اللقب التاسع في دوري أبطال إفريقيا، ثم حصل على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

ويتابع عبد الفتاح: "رغم الأقاويل المثارة عن مرور منير بوعكة صحية وجدته بصحة جيدة. شخص مفعم بالحماس. تحدث في كافة المواضيع وخاصة كرة القدم، أدركت مدى اهتمامه بالدوري المصري واللاعبين، وتشرفت بسماعي لعدد من أغانيه الجديدة. تملكتني سعادة فائقة بحصولي على تلك الفرصة".

وبينما تجول المصور الشاب مع منير في حديقة منزله، أخرج من حقيبته قميص الأهلي الذي يحمل توقيع اللاعبين.

ويتحدث عبد الفتاح لموقع "دوت الخليج" عن المشهد قائلا: "شعرت بسعادته. كان يقرأ أسماء اللاعبين بينما يشيد بأدائهم الرجولي في الملعب، من بينهم (حارس المرمى) محمد الشناوي و(الجناح) وليد سليمان".

ويضيف المصور: " رسالته إلى النادي لم يكن مخططا لها. منحته بعفوية قميص الفريق طالبا منه الحصول على توقيعه، فوجئت بقراره بأنه يرغب في الكتابة إلى الأهلي، ظل يفكر لدقائق قليلة قبل أن يدون الإهداء بينما تلمع عيناه بالمحبة".

وغادر مصور النادي الأهلي منزل منير بعد انتهاء الزيارة بقلب منتشٍ من شدة الفرحة، لكنه لم يحتفظ بالقميص والرسالة الخاصة من "الملك"، موضحا: "أصبحت أمانة ملك النادي الأهلي. وضعتها بين يدي المسؤولين وبالتأكيد هي الآن في المكان الأنسب. كلمات منير ملهمة ومؤثرة، لها قيمة كبيرة لأنها تخرج من أحد عمالقة الفن في بلادنا".

ولم تظهر الرسالة والصور الملتقطة مع منير من قبل، لكن "بعد انتشار تصريحاته تجاه النادي الأهلي، كان لا بد من رد يحمل التقدير نفسه للفنان الكبير"، وفقا لعبد الفتاح، ليقع اختيار النادي على الإهداء المرسل منه إلى اللاعبين مع تعليق: "دائما في قلوبنا يا ملك"، وهي جملة نشرتها صفحة الأهلي الرسمية على "فيسبوك" وحققت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويختتم عبد الفتاح حديثه لموقع "دوت الخليج" قائلا: "ما قام به مطربي المفضل (منير) لفتة طيبة من رجل عظيم. لن أنسى ما حييت تلك المقابلة الرائعة وأتمنى تكرارها، وسعيد بردود الفعل لأنها حملت مشاعر جميلة من جمهور الأهلي تجاه نجم كبير".