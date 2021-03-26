عاجل .. حريق بمحطة مواد بترولية فى السعودية بعد هجوم حوثى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أدان مصدر مسؤول فى وزارة الطاقة السعودية، تعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية فى جازان للاعتداء لمقذوف، وأكد أن هذه الأعمال التخريبية تستهدف أمن إمدادات الطاقة.

وأشار المصدر إلى أنه "نتج عن الاعتداء نشوب حريقٍ فى أحد خزانات المحطة، ولم تترتب عليه أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، ولله الحمد".

وأكد أن المملكة تدين هذا الاعتداء التخريبى الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية، والذى لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمى ككل.

واعترضت الدفاعات الجوية السعودية، مساء اليوم الخميس، 8 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقها الحوثين، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية فى المملكة العربية السعودية.