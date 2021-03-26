جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة لوكالة "تاس" الروسية، إنه كان على متن المروحية 3 أشخاص، واحد منهم نجا من الحادث دون أن يحتاج إلى مساعدة طبية، وهو قائد الطاقم، والثانى نقل إلى المستشفى بينما لقى الثالث مصرعه.
ويعمل أكثر من 50 شخصا وأكثر من 10 آليات فى مكان تحطم المروحية، حيث أقيم مقر عمليات خاص بالحادث وتم تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب تحطم المروحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع شخص فى تحطم مروحية روسية غرب البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.