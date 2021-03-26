مصرع شخص فى تحطم مروحية روسية غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة لوكالة "تاس" الروسية، إنه كان على متن المروحية 3 أشخاص، واحد منهم نجا من الحادث دون أن يحتاج إلى مساعدة طبية، وهو قائد الطاقم، والثانى نقل إلى المستشفى بينما لقى الثالث مصرعه.

ويعمل أكثر من 50 شخصا وأكثر من 10 آليات فى مكان تحطم المروحية، حيث أقيم مقر عمليات خاص بالحادث وتم تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب تحطم المروحية.